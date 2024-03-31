الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صاف إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا ولطيفاَ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم غد الاثنين غائماً جزئيًا بوجهٍ عام، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيًا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء، يكون الجو صاف إلى غائماً جزئياً، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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