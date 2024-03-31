الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صاف إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا ولطيفاَ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الاثنين غائماً جزئيًا بوجهٍ عام، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيًا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو صاف إلى غائماً جزئياً، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.