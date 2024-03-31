تزامنا مع يوم الأرض.. مظاهرات عبر العالم تطالب بوقف النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شهد العديد من المدن الأوروبية مظاهرات بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومن أبرز تلك المدن والعواصم
لندن وأمستردام وباريس وبرلين، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانطلقت في لندن مظاهرة حاشدة ندد المشاركون فيها باستمرار الحرب، واستهداف المدنيين في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وطالب المتظاهرون في باريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمناسبة يوم الأرض، وحملوا أعلام فلسطين، مرددين هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني والسلام والعدالة.
وردد متظاهرون في برلين في محطة قطارات شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالبوا بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وأسفر احتجاج برلين عن اندلاع اشتباكات بين المشاركين بالمظاهرة الاحتجاجية ورجال الشرطة التي قالت إن "المظاهرة كانت غير مرخصة وتعيق حركة المسافرين"، مشيرة إلى أنها قامت باعتقال بعض المتظاهرين.
وخرجت مظاهرة في جنيف بسويسرا شارك فيها الآلاف رغم الأمطار الغزيرة، وتجمعوا أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أن يتوجهوا إلى مركز المدينة، ورددوا خلال المظاهرة هتافات ضد إسرائيل، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.
كذلك شهدت مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية مظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية دعما لفلسطين واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوا إلى وقف إطلاق النار.
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