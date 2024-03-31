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تزامنا مع يوم الأرض.. مظاهرات عبر العالم تطالب بوقف النار في غزة

3/31/2024 4:19:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شهد العديد من المدن الأوروبية مظاهرات بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن أبرز تلك المدن والعواصم
لندن وأمستردام وباريس وبرلين، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت في لندن مظاهرة حاشدة ندد المشاركون فيها باستمرار الحرب، واستهداف المدنيين في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وطالب المتظاهرون في باريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمناسبة يوم الأرض، وحملوا أعلام فلسطين، مرددين هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني والسلام والعدالة.

وردد متظاهرون في برلين في محطة قطارات شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالبوا بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأسفر احتجاج برلين عن اندلاع اشتباكات بين المشاركين بالمظاهرة الاحتجاجية ورجال الشرطة التي قالت إن "المظاهرة كانت غير مرخصة وتعيق حركة المسافرين"، مشيرة إلى أنها قامت باعتقال بعض المتظاهرين.

وخرجت مظاهرة في جنيف بسويسرا شارك فيها الآلاف رغم الأمطار الغزيرة، وتجمعوا أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أن يتوجهوا إلى مركز المدينة، ورددوا خلال المظاهرة هتافات ضد إسرائيل، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.

كذلك شهدت مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية مظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية دعما لفلسطين واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوا إلى وقف إطلاق النار.

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