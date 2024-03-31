شهيد برصاص الاحتلال في النقب بزعم تنفيذه عملية طعن

(MENAFN
- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- استشهد صباح اليوم الأحد، شاب من مدينة رهط في النقب المحتل،قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، عقب إطلاق النار عليه
من قبل جنود الاحتلال بعد زعمهم تنفيذه
عملية طعن.
وذكرت مصادر عبرية،
أن جنديين أصيبا في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع المحتلة ، فيما أطلقت قوات الاحتلال
النار على المنفذ.
واستنفرت
قوات الاحتلال الإسرائيلي واستدعت قواتها إلى مكان عملية الطعن في مدينة بئر السبع.
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