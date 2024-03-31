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شهيد برصاص الاحتلال في النقب بزعم تنفيذه عملية طعن

3/31/2024 4:19:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- استشهد صباح اليوم الأحد، شاب من مدينة رهط في النقب المحتل،قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، عقب إطلاق النار عليه
من قبل جنود الاحتلال بعد زعمهم تنفيذه
عملية طعن.

وذكرت مصادر عبرية،
أن جنديين أصيبا في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع المحتلة ، فيما أطلقت قوات الاحتلال
النار على المنفذ.

واستنفرت
قوات الاحتلال الإسرائيلي واستدعت قواتها إلى مكان عملية الطعن في مدينة بئر السبع.

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