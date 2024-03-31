الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 177

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عداوانها على قطاع غزة لليوم الـ177 على التوالي، حيث شهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 32 ألفا و705 شهداء و75 ألفا و190 جريحا.

وفي أحدث التطورات،

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددًا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

وسياسيا، أعلنت الفصائل الفلسطينية، رفضها التام لمقترح إسرائيلي بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرة من نتائجه وتداعياته.

بالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة -الأحد- لبحث صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

