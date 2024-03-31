الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 177

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- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عداوانها على قطاع غزة لليوم الـ177 على التوالي، حيث شهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 32 ألفا و705 شهداء و75 ألفا و190 جريحا.
وفي أحدث التطورات،
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددًا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.
وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.
وسياسيا، أعلنت الفصائل الفلسطينية، رفضها التام لمقترح إسرائيلي بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرة من نتائجه وتداعياته.
بالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة -الأحد- لبحث صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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