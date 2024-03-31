رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتوخى الحذر حول تضخم الولايات المتحدة

(MENAFN
) جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عبر عن تفاؤله المتحفظ بشأن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مؤكداً تماشيها مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، ووخلال كلمته في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لفت بول إلى أن إصدار بيانات فهرس أسعار الإنفاق الشخصي لشهر فبراير، الذي وقع يوم الجمعة الموافق 29 مارس، كان متماشيًا مع التوقعات، وبينما اعترف ببطء في التباطؤ مقارنة بالعام السابق، أكد بول التزام الاحتياطي الفيدرالي بتجنب التفاعلات المفرطة مع تقلبات التضخم.
كما تشير تصريحات بول إلى استمرار وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الحالية بشأن معدلات الفائدة، مشيرة إلى عدم رغبة في اتخاذ تغييرات سياسية مفاجئة استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير، وعلى الرغم من الاعتراف بأن بيانات التضخم لشهر فبراير لم تتطابق مع القراءات المواتية بشكل خاص التي شهدناها في النصف الثاني من العام السابق، أكد بول تماشيها مع المسار المطلوب من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كذلك تعكس هذه التعليقات تصريحات بول عقب الاجتماع السياسي الأخير للبنك المركزي الفيدرالي، حيث أكد توقعات البنك بأن معدلات التضخم ستعتدل مع مرور الوقت. وعلى الرغم من تجربة معدلات تضخم أعلى من المتوقع في يناير وفبراير، أعاد بول تأكيد ثقة الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سينخفض في النهاية ويتوازن مع معدل الهدف البالغ 2 بالمئة.
في حين يعكس اللهجة المتزنة لبول النهج الحذر للبنك المركزي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية في ظل عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات المستمرة، ومن خلال الحفاظ على موقف ثابت بشأن معدلات الفائدة، يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وتهدف تعليقات بول إلى تهدئة الأسواق وأصحاب المصلحة حول التزام الاحتياطي الفيدرالي بواجبه في تعزيز التوظيف القصوى وضمان الأسعار الثابتة، مع البقاء متيقظين للاتجاهات الاقتصادية والمستجدات المتنامية.
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