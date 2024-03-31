الداخلية العراقية: مقتل شرطي واصابة اثنين شرقي بغداد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، بمقتل شرطي عراقي وإصابة إثنين بجروح خطيرة، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن مسلحين يستقلون عجلات مدنية، فتحوا نيران أسلحتهم صوب تجمع لقوات الشرطة الإتحادية في منطقة كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف: ان الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، مبينًا ان القطعات الأمنية قامت بتطويق المكان لضبط الأمن بمنطقة الحادث.
بترا
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