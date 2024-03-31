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الداخلية العراقية: مقتل شرطي واصابة اثنين شرقي بغداد

3/31/2024 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، بمقتل شرطي عراقي وإصابة إثنين بجروح خطيرة، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن مسلحين يستقلون عجلات مدنية، فتحوا نيران أسلحتهم صوب تجمع لقوات الشرطة الإتحادية في منطقة كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف: ان الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، مبينًا ان القطعات الأمنية قامت بتطويق المكان لضبط الأمن بمنطقة الحادث.

بترا

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