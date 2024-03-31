غوتيريش يدين الاعتداء على دورية مراقبة دولية في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، الانفجار الذي وقع يوم السبت في لبنان والذي أثر على دورية لفريق المراقبين في لبنان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومساعد لغوي واحد.



واكد غوتيريش ، في بيان صدر باسمه، ضرورة "ضمان سلامة وأمن حفظة السلام في جميع الأوقات"، مشيرا الى ان قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فتحت تحقيقاً في الحادث.



وقال الامين العام "لا يزال الوضع على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي، مع التبادل اليومي لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة غير الحكومية المتمركزة في لبنان والجيش الإسرائيلي، يثير قلقاً بالغاً، مضيفا ان " هذه الخروقات المتكررة لوقف الأعمال العدائية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701".



وقال ان التأثير على المناطق المدنية، مع الإبلاغ عن العشرات من الضحايا المدنيين، وتدمير المناطق السكنية والزراعية، وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الخط الأزرق، "أمر غير مقبول" حيث ان "هذه الأعمال العدائية لم تعطل سبل عيش الآلاف من الناس فحسب، بل إنها تشكل أيضا تهديدا خطيرا لأمن واستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة" حسب البيان.



وحث غوتيريش جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن "ارتكاب المزيد من الانتهاكات لوقف الأعمال العدائية امتثالا لإطار القرار 1701، والسعي إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

وأكد ان "الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود، بما في ذلك المساعي الحميدة للأمين العام، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، وآليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

