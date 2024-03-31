إعلان أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري لشهر نيسان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق اسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1/04/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق 8/4/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك .
أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 4 -2024 أنقر (هنا )
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 4 -2024 أنقر (هنا )
MENAFN31032024000208011052ID1108040406
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