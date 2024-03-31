بايدن يجدد دعوته لترامب لمواجهة في الغولف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته لسلفه ومرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب للمواجهة في جولة من الغولف.
وكتب بايدن على موقع التواصل الاجتماعي "X": "دونالد، عرضي للعب الغولف لا يزال قائما.. سأضربك ثلاث ضربات إذا حملت حقيبتك الخاصة".
وفي حديثه خلال فعالية انتخابية في نيويورك يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه دعا ترامب لأول مرة لحضور مباراة غولف للمعاقين عندما ظهر لأول مرة في البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات عام 2016، ولكن قبل تنصيبه.
MENAFN31032024000208011052ID1108040405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.