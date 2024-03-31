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بايدن يجدد دعوته لترامب لمواجهة في الغولف

3/31/2024 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته لسلفه ومرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب للمواجهة في جولة من الغولف.

وكتب بايدن على موقع التواصل الاجتماعي "X": "دونالد، عرضي للعب الغولف لا يزال قائما.. سأضربك ثلاث ضربات إذا حملت حقيبتك الخاصة".

وفي حديثه خلال فعالية انتخابية في نيويورك يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه دعا ترامب لأول مرة لحضور مباراة غولف للمعاقين عندما ظهر لأول مرة في البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات عام 2016، ولكن قبل تنصيبه.

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