أسواق العقبة تستعيد عافيتها على أبواب العيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على عكس بداية الشهر الفضيل، استعادت أسواق العقبة، الواجهة البحرية الوحيدة للأردن عافيتها، بعد حالة ركود طويلة جراء تدني قدرة المواطنين الشرائية، وتراجع أعداد السياح والزوار.



وبدأ النشاط التجاري واضحا في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الألبسة ومستلزمات العيد بعد سلسلة تخفيضات أجرتها محال تجارية، وخاصة على الأحذية والألبسة وأعلنت عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جذب مئات المتسوقين لها، بخاصة من المحافظات.



وازدحمت شوارع المدينة بالسيارات إذ أصبحت حركتها صعبة، كما أن حجم السيارات في العقبة سيتضاعف في الأيام المقبلة، وقد شهد شاطئ الغندور بمقاهيه الشعبية، حركة زوار كبيرة جدا، وامتلأت الساحات والشوارع والمرافق بالزوار من مختلف مناطق المملكة، في وقت شهدت فيه أسواق المدينة، حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، وعجت بالمرتادين القادمين من المحافظات للتسوق، والحصول على تخفيضات وتنزيلات أعلنت عنها محلات المدنية، وتعنى بمستلزمات العيد.



وتوقع تجار، أن يطرأ تحسن إضافي على الحركة التجارية في المدينة، خاصة محال الألبسة والأحذية والحلويات، مع اقتراب حلول عيد الفطر، مؤكدين أن جميع تجار المدينة مستعدون لتلبية احتياجات السوق من الألبسة، مترقبين مقدم عيد الفطر لاستقبال الزبائن، لافتا إلى أن الحركة التجارية على أسواق ومحال الألبسة بدأت تتحسن.



وبين التاجر محمد رمضان، أن الحركة التجارية في المدينة انتعشت، بخاصة بعد استلام المواطنين لرواتبهم، ما أسهم بتنشيط حركة شراء احتياجات العيد، مؤكداً أن جميع تجار العقبة يدركون أن هذا الموسم في حال استغلاله فسيمكنهم تعويض جزء من خسائرهم المتراكمة منذ بداية العام، لذلك استعدوا جيدا له، وأعلنوا عن تخفيضات معقولة، وقدموا بضائع ذات جودة مميزة بأسعار معتدلة.



وأشار تاجر الألبسة مأمون أبو العبد، إلى أن نسبة مبيعات السوق إجمالا ارتفعت لـ60 % عما كانت عليه في بداية شهر رمضان المبارك، متوقعا بأن تزداد الأيام المقبلة مع اعتدال الطقس في المحافظات، بخاصة في العقبة، ما يساعد ويشجع أبناء المحافظات على زيارة العقبة وشراء مستلزمات أطفالهم من محالها التي باتت مقصدا لأهالي الجنوب.



وبحسب تجار من المدينة، فإن نسبة المبيعات تراوح بين 30 % إلى 40 %، بعد العروض والتنزيلات، والترويج لها بالوسائل كافة، مؤكدين أن التخفيضات تتراوح بين 50 % و70 % لمعظم الملابس والأحذية.



وقال المواطن حمدي الخوالدة إن السوق التجاري بعد الإفطار، يعج بالمتسوقين والزوار، مشيراً إلى أنه وعائلته جاءوا من محافظة معان لشراء مستلزمات العيد بعد العروض الهائلة على الألبسة، مبينا أن الأسعار كانت مقبولة ونوعية البضاعة لهذا الموسم، تختلف عن سابقتها، ما شجعه على إخبار أشقائه وأصدقائه للقدوم كي يشتروا ملابس من العقبة.



وقالت الموظفة جواهر علي، إنها تنتظر هذا الموسم بفارغ الصبر، وتتابع منصات التواصل الخاصة بمحلات العقبة، لتشتري ملابسها وملابس أبنائها، مشيرة إلى أن التنزيلات "مغرية"، بخاصة في الأسواق الشعبية، إذ تجد فيها ما تريد بأسعار مناسبة وغير مسبوقة.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية على الملابس بـ3.93 % و1.03 % للأحذية، وبحجم إنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، والنسائية بنحو 120 مليون دينار، والأطفال 81 مليونا، بينما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية 82 مليونا، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن للعام 2014.



ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل 11800 منشأة تعمل في مختلف المناطق، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر في البلاد.



وكانت أسواق العقبة عاشت في الأشهر الماضية حالة ركود قاسية، بحسب تجار في المدينة، ولم يشفع موسم التخفيضات السابق والعودة للمدارس بتنشيط الحركة التجارية، بخاصة على الملابس، مؤكدين أن التنزيلات الحالية أدت إلى نشاط تجاري ملموس، وازدياد المنافسة بين التجار لاجتذاب المستهلكين، ما ينعكس على ارتفاع نسب التخفيضات المتاحة في قطاع الألبسة والأحذية.



من جهته، يقول نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني إن أسواق العقبة كافة، بدأت بالانتعاش بعدما كانت تقتصر على قطاع المواد التموينية، بخاصة منذ بداية الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن أحوال التجار حاليا أفضل مما كانوا عليه في بداية العام، وهذه فرصتهم لتعويض خسائرهم المتراكمة، بخاصة في قطاع الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد.