الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية و10 صواريخ غربي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 3 مسيرات أوكرانية صباح اليوم الأحد فوق مقاطعة ياروسلافل و10 صواريخ RM-70 Vampire على مقاطعة بيلغورد غربي روسيا.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف على الدون وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.
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