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إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في كازاخستان

3/31/2024 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص نصفهم من الأطفال في 7 مناطق خلال مارس الجاري، بسبب الفيضانات الناجمة عن الذوبان السريع للثلوج.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "في مناطق تركستان وأكتوبينسك وكوستاناي وغرب كازاخستان وأكمولا وأوليتاو وأباي تم إجلاء 10587 شخصا، منهم 5101 طفل. ويوجد 5497 شخصا في مراكز الإقامة المؤقتة، منهم 1739 طفلا".

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء كازاخستان أولجاس بيكتينوف إن الفيضانات الحالية في البلاد هي الأكبر في السنوات الأخيرة.
وحذرت لجنة الأمن الوطني بكازاخستان أمس السبت من فرض قيود على حركة المرور في اتجاهات معينة على الحدود بين روسيا وكازاخستان بسبب الفيضانات.

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