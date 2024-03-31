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توزيع مساعدات وكوبونات للأسر المحتاجة في هذه المحافظات

3/31/2024 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن اللجنة الاجتماعية في الوزارة وزعت مساعدات وكوبونات للأسر المحتاجة في المحافظات (الزرقاء ، المفرق ، والبلقاء والرمثا ) خلال الحملة التي تنفذها.


وأوضحت ان الحملة تنفذها الوزارة وتشرف عليها بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

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