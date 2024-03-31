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الصين.. تطوير صواريخ بعيدة المدى مضادة للأهداف الجوية

3/31/2024 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين تعمل على تطوير نوع جديد من الصواريخ المضادة للأهداف الجوية والقادرة على إصابة أهدافها على مسافات بعيدة.
وجاء في منشور على موقع الصحيفة الإلكتروني:"أكد باحثون صينيون أنهم تمكنوا من تطوير صاروخ (أرض-جو) جديد يتفوق بشكل كبير على منافسيه، وله القدرة على إصابة الطائرات على مسافة تصل إلى 2000 كلم، الصواريخ المضادة للأهداف الجوية لا يتجاوز مداها عادة عدة مئات من الكيلومترات".
وتبعا للصحيفة فإن الصاروخ الجديد يبلغ طوله 8 أمتار، ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، وللإقلاع بشكل عمودي يعتمد على الوقود الصلب، وعند التحرك في الطبقات العليا للغلاف الجوي يستخدم محركات نفاثة.













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