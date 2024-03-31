Sunday, 31 March 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رومانيا تبدأ إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

3/31/2024 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سفارة رومانيا في موسكو أنها ستشرع بداية من يوم 31 مارس الجاري في إصدار تأشيرات "شنغن" للروس، ويمكن تقديم الطلب في جميع قنصليات رومانيا في روسيا.
وأوضحت سفارة رومانيا في تصريح صحفي يوم السبت أن جميع قنصلياتها في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ وروستوف ستبدأ إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس.
كما أوضح مسؤولو السفارة أن التأشيرات الموحدة الصادرة بعد 31 مارس ستسمح للمواطنين الروس بدخول منطقة "شنغن" لمدة تصل إلى 90 يوما.
وأشار المسؤولون في سفارة رومانيا إلى أن التأشيرات الصادرة قبل 31 مارس 2024 يمكن استخدامها في الوقت نفسه طوال مدة صلاحيتها فقط للدخول إلى رومانيا، وأيضا على أساس الأحكام المنصوص عليها في قرار الاتحاد الأوروبي رقم 565/2014.
وأوضحت السفارة الرومانية: "على سبيل المثال، سيتمكن المواطن الأجنبي الذي لديه تأشيرة دخول مزدوجة أو متعددة صادرة عن رومانيا قبل 31 مارس 2024، من السفر على أساس تأشيرة رومانية إلى رومانيا وبلغاريا وقبرص".













MENAFN31032024000208011052ID1108040399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث