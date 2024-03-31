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فيديو - هيئة البث الإسرائيلية: إصابتان بعملية طعن في بئر السبع

3/31/2024 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.


وأفادت الشرطة الإسرائيلية باستشهاد منفذ عملية الطعن في محطة حافلات ببئر السبع ونقل مصابين اثنين بجروح طفيفة لمستشفى سوروكا.



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