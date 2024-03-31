فيديو - هيئة البث الإسرائيلية: إصابتان بعملية طعن في بئر السبع

فيديو - هيئة البث الإسرائيلية: إصابتان بعملية طعن في بئر السبع
التاريخ
3/31/2024 3:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية باستشهاد منفذ عملية الطعن في محطة حافلات ببئر السبع ونقل مصابين اثنين بجروح طفيفة لمستشفى سوروكا.
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