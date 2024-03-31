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تعميم من البنك المركزي على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن

3/31/2024 3:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن، يقضي بتقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة لتقديم خدمات رقمية للعملاء.
وقال البنك، في التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إنه انطلاقاً من حرص البنك على تطوير قطاع الصرافة في المملكة يأتي تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز دوره في تقديم وتنويع خدمات رقمية مميزة تواكب النمو المتسارع في التكنولوجيا المالية والطلب عليها.
بين التعميم أن الخدمات الرقمية تأتي تماشياً مع جهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزز الاشتمال المالي للأفراد وقطاع الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 وبرنامجها التنفيذي وأولوياتها التي يتبناها البنك.




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