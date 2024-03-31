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الاقتصاد الإيطالي .. هبوط ناعم وتوازن دقيق

3/31/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباطأ النشاط الاقتصادي في إيطاليا بشكل كبير مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة، بعد جائحة كورونا، التي لوحظت في 2021 و2022، لكن التباطؤ كان بما يكفي لتخفيف التضخم بفاعلية دون التسبب في ركود.


وحقق في الأساس توازنا دقيقا، وهو أمر لطالما استهدفه محافظو البنوك المركزية عند تعاملهم مع ضغوط الأسعار المرتفعة.


وبلغ معدل التضخم السنوي للمستهلك 1.3% في مارس 2024، وفقا لبيانات أولية صدرت الجمعة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.


ويمثل هذا الرقم زيادة عن المعدل السابق البالغ 0.8%، لكنه أبطأ من 1.4% أشارت إليها التوقعات.


وشهد التضخم الشهري أيضا زيادة متواضعة بلغت 0.1%، وهي أيضا أقل من التوقعات التي تحدثت عن 0.2%.


وبحسب يورو نيوز، يمكن أن يعزى هذا الارتفاع الطفيف في التضخم إلى تراجع انخفاض أسعار الطاقة (سالب 10.8% في مارس مقارنة بسالب 17.3% في فبراير) وتسارع أسعار خدمات النقل (4.4% مقارنة بـ 3.8%).


في المقابل، تباطأت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة خلال مارس (2.6% مقابل 4.4%).

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