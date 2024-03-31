مايكروسوفت وأوبن إيه آي تتعاونان في مشروع مركز بيانات بتكلفة 100 مليار دولار

(MENAFN
) كشف تقرير حديث أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين مايكروسوفت وأوبن إيه آي قد انضمتا سويًا لمشروع مركز بيانات طموح يُقدَّر تكلفته بحوالي 100 مليار دولار، ويُمثل هذا المشروع، الذي يتضمن بناء جهاز حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي يُسمى "ستارغيت"، استثمارًا كبيرًا في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.
كما كشفت مصادر مطلعة على المناقشات السرية بشأن الاقتراح لموقع "ذا انفورميشن"، أن مايكروسوفت على استعداد لتحمل المسؤولية المالية للمشروع، وتُفوِّت تكلفة المشروع المُقدَّرة بحوالي 100 مليار دولار تكلفة مراكز البيانات الرائدة حاليًا، مما يُظهر حجم وطموح المبادرة.
كذلك تعتزم أوبن إيه آي وفقاً للتقرير، إطلاق تحديثات كبيرة للذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، مع تطلعات من مسؤولي مايكروسوفت للكشف عن "ستارغيت" في وقت مبكر من عام 2028، ويقع هذا الجهاز الفائق المُقترح في الولايات المتحدة، وهو يتصدّر سلسلة من مشاريع بناء مراكز البيانات المخططة على مدى السنوات الست القادمة، وحصلت المعلومات حول التكلفة الأولية للمشروع من مصادر مفترض أنها على دراية بالمناقشات التي تشارك فيها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، وأفراد على دراية بتقديرات تكاليف مايكروسوفت، وبالرغم من أن تفاصيل هذه المصادر لم تُكشف عنها بواسطة الموقع، فإن الاستثمار المُبلَغ عنه يُظهر الأهمية الاستراتيجية لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا.
في حين يُمثل "ستارغيت" تتويجًا لسلسلة من المبادرات الخاصة بالحواسيب الفائقة التي قامت بها مايكروسوفت وأوبن إيه آي، مع النشرات السابقة التي استمرت خمس مراحل، ويُمثل تطوير "ستارغيت" كمرحلة حاسمة في دفع حدود البحث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مبادرة "ستارغيت"، يُفيد التقرير أن مايكروسوفت تعمل أيضًا على حاسوب فائق أصغر كجزء من المرحلة الرابعة لأوبن إيه آي. من المتوقع إطلاق هذا المشروع حوالي عام 2026، مما يُظهر التزامًا أوسع بالابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التعاون بين مايكروسوفت وأوبن إيه آي التزامهما المشترك بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير تحويلي عبر مختلف الصناعات، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا، تهدف الشركتان إلى قيادة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلهما في مقدمة الابتكار الرقمي.
MENAFN31032024000045015682ID1108040386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.