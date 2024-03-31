البنك المركزي الروسي يسجل انخفاضاُ في الديون الخارجية ويمدد القيود على تحويلات الأموال الدولية

(MENAFN
) وفقًا لتقريره السنوي الذي كشف عنه يوم الجمعة الموافق 29 مارس، كشف البنك المركزي الروسي عن انخفاض كبير في ديون البلاد الخارجية، مشيرًا إلى انخفاض بنحو 68.2 مليار دولار أو 17.7 بالمئة، مما يرفع الإجمالي إلى 316.8 مليار دولار لعام 2023، وهذا الانخفاض يشير إلى تغير كبير في الوضع المالي لروسيا، مع محاولات للتعامل مع الالتزامات الخارجية وتخفيفها.
كما أشار التقرير إلى انخفاض في عدد المؤسسات المالية التي تشتمل على غير المقيمين، حيث انخفضت من 108 إلى 96 مؤسسة خلال العام، وهذا النمط يعني تعزيز قواعد أو تغييرات في اتجاهات الاستثمار الأجنبي داخل قطاع البنوك الروسي، مما يؤثر على مشاركة الكيانات غير المقيمة.
كذلك أعلن البنك المركزي الروسي تمديد القيود على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر إضافية، وحتى 30 سبتمبر 2024، سيواجه المواطنون الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" المحددة قيودًا على تحويل الأموال إلى الخارج، محدودة بمليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية البديلة شهريًا إلى أي حسابات بنكية أجنبية، وهذه الخطوة تهدف إلى مراقبة تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على استقرار السوق النقدية الأجنبية.
في حين ستواجه الأفراد من الدول المصنفة كـ "غير صديقة"، بالإضافة إلى الكيانات القانونية غير المقيمة من تلك الدول، استمرار القيود على تحويل الأموال إلى الخارج، وتسلط هذه الاستراتيجية المركزة الضوء على جهود روسيا المستمرة لتنظيم التدفقات المالية الدولية وفقًا للاعتبارات الجيوسياسية والأهداف الاقتصادية الوطنية.
ويؤكد تمديد هذه القيود التفاني المصرف المركزي في تنفيذ التدابير الهادفة إلى حماية استقرار روسيا المالي وإدارة المخاطر الاقتصادية الخارجية، ومع استمرار تشكيل العوامل الجيوسياسية المنظر العالمي للمالية، تلعب مثل هذه التدخلات التنظيمية دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية المحلية والاعتبارات الاستراتيجية الأوسع.
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