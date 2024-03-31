اليابان والولايات المتحدة يستعدان لتعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية المتقدمة

(MENAFN
) اليابان والولايات المتحدة على استعداد للإعلان عن تعاون أعمق في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بشكل ملحوظ في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشرائح الإلكترونية، خلال اجتماع قادم بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أبريل، ووفقًا لتقرير، فمن المتوقع أن تبرز البيان المشترك المتوقع من الاجتماع تعزيز الروابط بين البلدين، ووصف علاقتهما بأنها "شراكة عالمية" وتشديد أهمية العمل الجماعي في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من أن مصادر تقرير الصحيفة غير معروفة بالضبط، إلا أنه يوضح التفاني المشترك لليابان والولايات المتحدة في تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا حيوية، ومن المتوقع أن يبرز البيان المشترك المتوقع أهمية تعزيز التعاون بشكل خاص في البحث والتطوير في مجالي الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشرائح الإلكترونية، وكجزء من هذه الاتفاقية، يبدو أن كلتا الدولتين تفكران في إنشاء هيكل للجهود التعاونية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات تكنولوجيا بارزة مثل نفيديا وأرم وأمازون.
كما يأتي التركيز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جهوداً مكثفة لتقييد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، كجزء من استراتيجية أوسع لحماية الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ومنع نقل التقنيات الحرجة التي يمكن أن تعزز قدرات الصين العسكرية، وفي هذا السياق، يؤكد الإطار المقترح للتعاون في الذكاء الاصطناعي بين اليابان والولايات المتحدة التزامهما المشترك بدفع الابتكار في حين يتم التنقل من خلال ديناميات جيوسياسية معقدة.
في حين يقدم الاجتماع المقبل بين رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس بايدن فرصة لتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي القائم في قطاعات التكنولوجيا العالية، ومن خلال تعزيز الروابط في البحث في مجالي الذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية، تهدف اليابان والولايات المتحدة إلى تعزيز قدرتهما التنافسية التكنولوجية الفردية بينما يسهمان في التقدم العالمي في هذه المجالات الحيوية، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في تشكيل المشهد الدولي، تظهر الشراكات الاستراتيجية في التكنولوجيا كمكونات أساسية للتعاون، مع تعكس ضرورة التنقل في تعقيدات العصر الرقمي.
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