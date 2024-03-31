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إخماد حريق في مستودع ذخائر للجيش الإندونيسي

3/31/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكّنت فرق الإطفاء ليل السبت الأحد من إخماد الحريق الذي اندلع في مستودع ذخائر للجيش الإندونيسي في محيط جاكرتا بعد سلسلة انفجارات، على ما أعلن الجيش.

وسمع دوي انفجار أول قرابة الساعة 18,00 (11,00 ت غ) في مستودع يُستخدم لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية في مجمّع عسكري في بيكاسي في الضاحية الشرقية للعاصمة.

ونشرت فرق الإطفاء 27 شاحنة وتمكنت من إخماد النيران قرابة الساعة 3,45 الأحد.

وقال محمد حسن القائد العسكري في مدينة جاكرتا خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون "يمكننا أن نؤكد أنه تم إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء ما زالوا في حال التعبئة لمنع انطلاق نيران جديدة.

وأضاف "لم يتم تسجيل أي ضحية حتى الآن".

وكانت السلطات أجلت سكان المحيط إلى مناطق آمنة، وعاد معظمهم الآن إلى منازلهم.

وأوضح حسن أن المستودع الذي وقعت فيه الانفجارات غير موصول بالكهرباء مشيرا إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ذخيرة "منتهية الصلاحية" و"غير مستقرة".


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