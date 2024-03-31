الجائزة الكبرى ليانصيب باوربول الأمريكية ترتفع إلى 935 مليون دولار

سيعرف لاعبو اليانصيب ليلة السبت ما إذا كانوا قد حصلوا على التذكرة الفائزة والجائزة الكبرى البالغة 935 مليون دولار في يانصيب باوربول الأمريكية.

الجائزة، التي أصبحت الآن خامس أكبر جائزة في تاريخ اللعبة وفقا لمسؤولي اليانصيب، تنمو بشكل مطرد منذ أن فاز آخر فائز بالجائزة الكبرى في يوم رأس السنة الجديدة 2024. ولم يسفر 37 سحبا متتاليا عن فائز بالجائزة الكبرى.

وقال مسؤولو اليانصيب إنه إذا اختار الفائز قبول الجائزة على دفعة واحدة، فإن قيمتها تبلغ نحو 452.3 مليون دولار.

ولا تزال قيمة الجائزة أقل بكثير من الجائزة الكبرى في سحب يانصيب آخر هو ميجا ميلتون والتي تجاوزت 1.1 مليار دولار. كما تقل كثيرا عن أكبر جائزة يانصيب فردية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان ذلك في نوفمبر 2022 عندما فاز حامل تذكرة وحيدة في كاليفورنيا بجائزة باوربول الكبرى البالغة 2.04 مليار دولار.

للفوز باليانصيب، يجب على الفائز أو الفائزين مطابقة الأرقام الستة الصحيحة على تذكرة بقيمة دولارين.

وفرص الفوز بالجائزة الكبرى واحد إلى 292.2 مليونا وسيتم إجراء السحب ليلة اليوم السبت الساعة 10:59 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:59 بتوقيت غرينتش).



