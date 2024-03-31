أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي:
وقود الديزل: 3.09 دراهم
سوبر (98):3.15 دراهم
خصوصي (95):3.03 دراهم
إي بلس (91) : 2.96 درهم
على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
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