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أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل 2024

3/31/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي:

وقود الديزل: 3.09 دراهم

سوبر (98):3.15 دراهم


خصوصي (95):3.03 دراهم
إي بلس (91) : 2.96 درهم


على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.


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