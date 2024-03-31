بلغاريا ورومانيا يوشكان الانضمام إلى منطقة شنغن بعد انتظار دام 13 عامًا

(MENAFN
) بعد انتظار طويل دام 13 عامًا، تقترب بلغاريا ورومانيا من الانضمام رسميًا إلى منطقة شنغن، مما يمثل خطوة هامة في إدماجهما في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من التوقعات بالفوائد المتوقعة من عضوية شنغن فيما يتعلق بالحرية المتنقلة، سيواجه البلدان الاثنان استمرار إغلاق حدودهما البرية.
كما تأتي قرارات الحفاظ على نقاط التفتيش على الحدود نتيجة لمعارضة النمسا، الصوت الوحيد المخالف ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مخاوف بشأن تدفق اللاجئين المحتمل إلى أراضيها، ونتيجة لذلك، تم التوصل إلى تسوية تقتصر فيها عضوية بلغاريا ورومانيا على المطارات والموانئ، مما يشير إلى إدماج جزئي في منطقة شنغن، ومع ذلك، لا يمكن التنويه بمدى أهمية هذا التطور، ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالقرار باعتباره "إنجازًا ملحوظًا" لكلا البلدين، مؤكدة أهميته التاريخية في منطقة شنغن، وقد أشادت بالجهود التعاونية التي تهدف إلى تعزيز أوروبا وتكاملها أكثر، مؤكدة الفوائد للمواطنين عبر القارة.
كذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا، تحمل الانضمام إلى منطقة شنغن معاني رمزية عميقة، تعكس مبادئ الكرامة والمساواة، وأكد ستيفان بوبيسكو، خبير في العلاقات الدولية مقيم في بوخارست، على الشعور بالتمييز الذي يشعر به العديد من الرومانيين عندما يتعرضون لمعاملة مختلفة عند الحدود الأوروبية، ويُنظر إلى الانضمام المنتظر منذ فترة طويلة إلى منطقة شنغن على أنه خطوة حاسمة نحو معالجة هذا الاختلال المنظور وتأكيد وضعهم كأعضاء متساوين في المجتمع الأوروبي.
في حين تبدأ بلغاريا ورومانيا في هذا الفصل الجديد من عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، فإن الطريق نحو الاندماج الكامل في منطقة شنغن يبرز التعقيدات والتحديات المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات والتسويات، فإن الطموح نحو أوروبا أكثر تماسكًا وشمولية يظل الدافع وراء مثل هذه الإنجازات في التكامل الأوروبي.
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