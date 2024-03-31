ألمانيا تتصدر صادرات الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
) وفقًا للبيانات، ظهرت ألمانيا كزعيمة في صادرات الشوكولاتة داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2023، يؤكد التحليل الإحصائي موقع ألمانيا السائد، مع هولندا وبولندا تتبعان بكثب فيما يتعلق بكميات الشوكولاتة المصدرة.
كما كشفت البيانات على "إكس"، يوم الجمعة الموافق 29 مارس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعة 867،000 طنًا من الشوكولاتة إلى دول خارج الاتحاد في السنة السابقة، وهذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة وزيادة ملحوظة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالإحصاءات لعام 2013.
كذلك تبرز الوجودية الملحوظة لألمانيا في سوق تصدير الشوكولاتة من خلال مساهمتها بحوالي 221 ألف طن في إجمالي حجم التصدير في عام 2023، ويمثل هذا الرقم الكبير جزءًا هامًا من صادرات الاتحاد، ويبلغ حوالي 26 بالمئة من الإجمالي، بعد ألمانيا، حصلت هولندا على المرتبة الثانية من خلال تصدير 123 ألف طن، ما يعادل حوالي 14 بالمئة من صادرات الشوكولاتة للاتحاد، بينما احتلت بولندا المرتبة الثالثة بـ 115 ألف طن، مساهمة بنحو 13 بالمئة في إجمالي صادرات الاتحاد.
في حين أسفرت الجهود المشتركة بين ألمانيا وهولندا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا عن تحكم هذه الدول الخمس في ثلاثة أرباع صادرات الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه التوحيدية للقوة التصديرية على الدور السائد الذي تلعبه عدد قليل من الدول في صناعة الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي.
وتسلط نتائج يوروستات الضوء على الاتجاهات الناشئة في سوق تصدير الشوكولاتة الأوروبية، مع ألمانيا تقود الطريق وتظهر إمكانات نمو كبيرة، ومع استمرار هذه الدول في تأكيد سيطرتها على مشهد التجارة العالمية للشوكولاتة، فإن ديناميات الصناعة مستعدة لمزيد من التطور في المستقبل القريب.
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