أوبن إيه آي تطلق أداة تكرار الأصوات في ظل التحذيرات خلال عام الانتخابات

(MENAFN
) أعلنت أوبن إيه آي، المشهورة بإبتكارها لبرنامج الدردشة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي الحواري مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها: "محرك الصوت"، وهذه الأداة الابتكارية قادرة على تقليد كلام الشخص فقط من خلال عينة صوتية تستمر 15 ثانية فقط. ومع ذلك، جاء الإعلان مصحوبًا بتحذير، حيث أقرت أوبن إيه آي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التقنية، خاصة خلال مواسم الانتخابات.
كما شدد بيان أوبن إيه آي على أهمية ممارسة الحذر بسبب الإمكانيات الكبيرة للتلاعب بهذه الأداة، ومع اقتراب الانتخابات في عدة دول، أعرب الخبراء عن مخاوفهم من استغلال الذكاء الاصطناعي، وخاصة تقنية تكرار الأصوات، في نشر المعلومات الخاطئة، هذه الأدوات، المعروفة بتوفرها وسهولة الوصول إليها وصعوبة اكتشافها، تشكل تحديات كبيرة في مكافحة السرد الكاذب.
كذلك شددت أوبن إيه آي على التفاني في جمع المداخلات والتعاون مع أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام وصناعات الترفيه والمؤسسات التعليمية وجماعات المجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى معالجة المخاوف وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام الواسع للأصوات الاصطناعية.
في حين يأتي إطلاق محرك الصوت عقب تقارير عن حادثة مثيرة للقلق تشمل مستشار حملة انتخابية طور برنامجًا آليًا لتقليد شخصية سياسية بارزة، وتسلط مثل هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لتنفيذ مسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات حساسة مثل الانتخابات.
وبينما تتنقل أوبن إيه آي على الخط الرفيع بين الابتكار ومنع الإساءة، فإن موقفها الحذر يظهر التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وحكيمة، ومن خلال إعطاء الأولوية للتعاون والتغذية الراجعة، تسعى المنظمة لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات الأصوات الاصطناعية، خاصة خلال فترات الانتخابات التي تشهد مستويات متزايدة من الفحص.
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