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للسفر بدون تأشيرة .. رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة شنغن

3/31/2024 2:16:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمت رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن الأوروبية، للسفر بدون تأشيرة، في عيد فصح اليوم الأحد، على الرغم من استمرار العمل ببعض الضوابط الحدودية.

وهذا يعني أن عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية، أي في المطارات والموانئ البحرية، لن يجري تطبيقها بعد الآن.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على ضم بلغاريا إلى منطقة شنغن في نهاية ديسمبر 2023. وسيجري اتخاذ قرار بشأن رفع الضوابط على الحدود البرية في وقت لاحق، قبل نهاية عام 2024.

وتهدف منطقة شنغن إلى ضمان حرية الانتقال للأشخاص في أوروبا. وتضم الآن 25 دولة من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وكانت رومانيا وبلغاريا تنتظران الانضمام إلى منطقة شنغن منذ عام 2011.


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