فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور

أكد مسؤولون أمريكيون أن فرق الإنقاذ عكفت على رفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه أمس السبت للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.

وهذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل ستة من العمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر ما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي إن جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطَّع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.

وأضاف "سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة... ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار".

وأحجم مور عن تقديم جدول زمني للانتهاء من هذا الجزء من أعمال الإزالة.

وذكر "لن يستغرق الأمر ساعات... ولن يستغرق أياما، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى المنطقة لتسريع وتيرة عملنا".

وقال مور عن الجهود المبذولة لإزالة حطام الجسر وفتح ميناء بالتيمور أمام حركة الشحن "هذه عملية معقدة للغاية".

وانتُشلت جثتا عاملين كانا يقومان بإصلاح سطح الجسر وقت وقوع الكارثة، لكن مور قال إن الجهود المبذولة لانتشال جثث أربعة آخرين يُفترض أنهم لقوا حتفهم لا تزال معلقة بسبب صعوبة عمل الغواصين وسط هذا الكم الكبير من الحطام.

وقال بول ويديفيلد وزير النقل بولاية ماريلاند إن مسؤولي تريد بوينت وافقوا على السماح للسفن الأخرى بتفريغ المركبات في رصيف المياه العميقة بالمنشأة لتكون جاهزة للشحن إلى التجار.

وفي أوكلاهوما، قالت السلطات أمس السبت إنها أغلقت جزءا من الطريق السريع الأمريكي رقم 59 قرب ساليسو بعد أن اصطدمت بارجة بجسر فوق نهر أركنساس. وذكرت تقارير إعلامية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وسيجري المسؤولون عمليات تفتيش للجسر.





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