استئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة

تستأنف المفاوضات اليوم الأحد في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.

وذكرت القناة أن "مصدرا أمنيا مصريا أكد لـ+القاهرة الإخبارية+ استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة" الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر الجمعة لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديداً بـ"مجاعة وشيكة" بحسب الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب نتانياهو بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".

وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.





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