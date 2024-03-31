انتقادات لترامب بعد مشاركته منشوراً يظهر بايدن مقيداً ومكمم الفم

أثار دونالد ترامب انتقادات السبت بسبب مشاركته مقطع فيديو على منصته تروث سوشال يُظهر الرئيس جو بايدن مقيدا ومكمم الفم.

ويتضمن الفيديو الذي نُشر بعد ظهر الجمعة لقطات لشاحنتين صغيرتين تحملان لافتات مؤيدة لترامب بينما تسيران على طريق سريع، وعلى الباب الخلفي للشاحنة الثانية عُلقت صورة لبايدن مكبل اليدين ومكمم الفم كما لو كان مخطوفا وملقى في مؤخرة الشاحنة.

وحذرت حملة بايدن من أن منشورا كهذا للمرشح الجمهوري ترامب قد يؤدي إلى أعمال عنف.

وقال مايكل تايلر المتحدث باسم بايدن لوكالة فرانس برس إن "هذه الصورة من دونالد ترامب هي نوع من الهراء الذي تنشره عندما تدعو إلى حمام دم أو عندما تبلغ البراود بويز بأن يقفوا متأهبين في الخلف"، في إشارة إلى المنظمة اليمينية المتطرفة التي شاركت في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول..

وتابع "ترامب يحرض بانتظام على العنف السياسي، وحان الوقت لأن يأخذه الناس على محمل الجد (...) فقط اسألوا ضباط شرطة الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم أثناء حماية ديموقراطيتنا في 6 يناير". لكن حملة ترامب لم تبد أي رغبة بتقديم اعتذار.

وقال المتحدث باسمها ستيفن تشونغ "الديموقراطيون والمخبولون الذين أصابهم مس لم يدعوا فقط إلى ارتكاب أعمال عنف حقيرة ضد الرئيس ترامب وعائلته، بل إنهم في الواقع يستخدمون النظام القضائي كسلاح ضده".

ورفض جهاز الخدمة السرية الأمريكي المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين التعليق ما إذا كان سيفتح تحقيقا بعد نشر هذا الفيديو.

ولدى ترامب تاريخ طويل في استخدام تعابير عدائية ونشر صور استفزازية.

وحذّر في وقت سابق هذا الشهر من "حمام دم" إذا فاز بايدن في نوفمبر.

كما اتهم ترامب المهاجرين في ديسمبر بـ"تسميم دماء" الأمريكيين.

وفي نوفمبر تعهد في هجومه على منافسيه السياسيين "باستئصال الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وقطاع الطرق اليساريين المتطرفين الذين يعيشون كالحشرات داخل حدود بلادنا".

ورد بايدن بالقول إن ترامب يستخدم "لغة سمعتها في ألمانيا النازية".





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