شابة تدفع 13 مليون دولار ضرائب على دخلها من الإنترنت .. فكم تربح؟

دفعت إحدى المؤثرات الشباب في الصين، ولها 7.7 ملايين متابع على منصة Douyin، (التطبيق المقابل لتطبيق TikTok في الصين) ما يقرب من 100 مليون يوان (13 مليون دولار أمريكي) كضرائب في العام الماضي، مما يوضح إلى أي مدى يمكن أن تصبح هذه المهنة مربحة.

تنحدر بان يورون، 28 عامًا، من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وتشارك نصائح للعناية بالبشرة والمكياج على موقع Douyin، لقبها هو "الجنية الصغيرة"، وقد اكتسبت المتابعين بفضل بلاغتها ومظهرها الجميل وشخصيتها المبهجة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

في 14 مارس، كشفت في مقطع فيديو أنها دفعت ضرائب بقيمة 95 مليون يوان في عام 2023 وعرضت لقطة شاشة لدفع الضرائب كدليل.

وقالت بان: "إن دفع الضرائب هو التزام على الجميع، وأنا أدفع دائمًا المبلغ بالكامل دون اللجوء إلى التهرب الضريبي".

وعلى افتراض أن بان دفعت أعلى معدل ممكن لضريبة الدخل الشخصي بنسبة 45%، فإن دخلها السنوي في عام 2023 كان من الممكن أن يتجاوز 200 مليون يوان (28 مليون دولار أمريكي).

حتى لو كان هذا الرقم غير صحيح، فقد تم تسليط الضوء على نجاح بان خلال البث المباشر لمنتج للعناية بالبشرة في أكتوبر 2023 عندما حققت إيرادات مبيعات يومية قدرها 110 ملايين يوان (15 مليون دولار أمريكي).

وقد يكون موقفها الشفاف تجاه دفع الضرائب كاملة نتيجة للحملة الأخيرة على المشاهير الذين لم يدفعوا الضرائب في الصين، والتي غالبا ما تؤدي إلى غرامات باهظة.

في ديسمبر 2021، تم تغريم "ملكة البث المباشر" الصينية هوانغ وي - المعروفة أيضًا باسم فيا - والتي لديها 90 مليون معجب على تاوباو، بمبلغ 1.34 مليار يوان (210 ملايين دولار أمريكي) بتهمة التهرب الضريبي، وتم حظر حسابها على جميع المنصات.

وتاوباو مملوكة لشركة علي بابا التي تمتلك أيضًا صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

على مدى السنوات التسع الماضية، تطور محتوى الفيديو الخاص بـ "بان" من مشاركة نصائح فقدان الوزن إلى بيع الملابس وتقديم نصائح الجمال.

وهي الآن تبيع منتجات العناية بالبشرة من خلال البث المباشر على Douyin، حيث يمكن للمعجبين شراء المنتجات مباشرة من خلال التطبيق.

يتضمن عملها أيضًا قصصًا ملهمة في مجال ريادة الأعمال واستراتيجيات الإدارة المالية.

يوجد أكثر من 150 مليون شخص يقومون بالبث المباشر في الصين، وفقًا لتقرير حول صناعة البث المباشر والفيديو القصير في البر الرئيسي.

ومع ذلك، فإن أكثر من 95% منهم يكسبون أقل من 5000 يوان (700 دولار أمريكي) شهرياً، وهو ما يقل عن عتبة ضريبة الدخل الفردي في الصين.



