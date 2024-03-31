فريق نيسان فورمولا إي يعود إلى بلاده للمشاركة في سباق "طوكيو إي بري" الأول على الإطلاق

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان 29 مارس 2024 –يتوجه فريق نيسان فورمولا إي إلى موطنه للمشاركة في سباق "طوكيو إي بري" الأول على الإطلاق، حيث يقام الحدث على شوارع طوكيو على بعد أقل من ساعة من المقر الرئيسي العالمي للشركة.
ويأتي الحدث باعتباره الجولة الخامسة من بطولة فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB لموسم 2023/2024، ويتمتع الفريق حالياً بموقف قوي بعدما حقق نتائج مثمرة جاءت بناءً على المناورة المزدوجة الناجحة التي قام بها أوليفر رولاند عند المنعطف الأخير من اللفة النهائية في سباق "ساو باولو"، ما قاده مباشرة إلى منصة التتويج للمرة الثانية. ولم يحالف ساشا فينيستراز الحظ حيث قام بتفويت فرصة الحصول على النقاط في البرازيل، غير أنه سيعود إلى جمهوره ضمن أجواء مألوفة في طوكيو، بعد أن شارك في عدة سباقات في اليابان بين عامي 2019 و2022.
وسيحتفل فريق نيسان فورمولا إي بهذه المناسبة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة. وسيتم تجهيز هيكل سيارتي نيسان e-4ORCE 04 بتصاميم فريدة من نوعها تسلط الضوء على ثقافتها اليابانية، كما سيجلس 3000 من موظفي نيسان ومشجعيها وضيوفها في ثمانية مدرجات مخصصة لشركة نيسان حول المضمار. وبالإضافة إلى ذلك، ستنطلق العديد من سيارات نيسان على المضمار في يوم السباق في استعراض مدته 30 دقيقة، مع سيارة نيسان "فورمولا Gen2"، والنماذج الأولية من سيارتي "نيسان ليف نيسمو أر سي" و"نيسان أريا نيسمو" الجديدة.
وسيقام السباق الأول للفورمولا إي في اليابان على حلبة يبلغ طولها 2,582 كيلومتر، تحيط بمركز طوكيو الدولي للمعارض، والمعروف باسم "طوكيو بيج سايت". ويضم المضمار 18 منعطفاً، ويتضمن قطاعاً أولياً صعباً مع الكثير من المنعطفات البطيئة تليها ثلاثة خطوط مستقيمة بارزة. وتجمع هذه الحلبة جميع العناصر لتقديم سباق حماسي مليء بالتحديات، مع احتمال التجاوز عند المنعطفات 10 و15 و17.
وينطلق الحدث يوم الجمعة 29 مارس بجولات أداء حر تبدأ عند الساعة 11:25 قبل الظهر (بتوقيت الخليج). وسيشهد يوم السبت 30 مارس انطلاق سباق التصفيات عند الساعة 05:20 فجراً (بتوقيت الخليج) وذلك قبل إنطلاق السباق الفعلي في الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الخليج).
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "لقد كانت آخر عطلتَي نهاية أسبوع للسباق إيجابية للغاية بالنسبة للفريق. وقد منحنا اعتلاء منصة التتويج في كل من الدرعية وساو باولو الثقة، ونعلم أن لدينا السرعة التي تمكننا من خوض المنافسة بقوة. إن مشاركتنا في سباقنا الأول على أرضنا وسط هذه الفعاليات، يعد أمراً رائعاً لرفع معنويات الفريق، ونحن أكثر سعادة بالمنافسة في طوكيو للمرة الأولى."
وأضاف فولبي: "بما أن السباق يقام بالقرب من مقرنا الرئيسي العالمي، فإن الجميع في نيسان يتطلعون إلى هذا الحدث وسيقدمون لنا الدعم. كما تلعب بطولة العالم للفورمولا إي دوراً رئيسياً ضمن إستراتيجيتنا للسيارات الكهربائية، لذا فإن تمكننا أخيراً من السباق أمام جمهورنا المحلي هو أمر مذهل. لقد كنا نحلم بسباق "إي بري" في اليابان منذ فترة طويلة، وكنا متحمسين لحدوثه منذ الإعلان عنه من خلال هذه البطولة!"
وأختتم فولبي بقوله: "نهدف إلى تقديم حدث خاص للفريق بأكمله وموظفينا ومشجعينا، ولذلك ستقام الكثير من الفعاليات الخاصة، تتضمن عرضاً للسيارات على المضمار، وكذلك جمهورنا في مدرجات نيسان الخاصة بنا، والتصاميم الفريدة على هيكل السيارة والمخصصة لهذا السباق وحده، والتي صممناها بشغف وحماس للاحتفال بهذا الحدث الخاص حتى أثناء السباق. ولا يمكننا الانتظار للكشف عنه ونأمل أن يحبه الجميع بقدر ما نحبه!"
وقال ساشا فينيستراز سائق فريق نيسان فورمولا إي: "بالطبع، لدي حماس كبير لهذا الحدث، لقد أنجزت جزء كبير من مسيرتي في اليابان، لذا فإن العودة إلى هناك ستكون أمراً رائعاً ولا أستطيع انتظار يوم السباق. أعلم مدى روعة وعشق المشجعين اليابانيين، وهذا سيجعل الأمر أكثر خصوصية. إنها المرة الأولى التي يذهب فيها الفريق وفورمولا إي إلى اليابان، لذا، فإننا نتطلع إلى رؤية كل الدعم المذهل في المدرجات. سيكون الأمر أشبه بالتسابق في موطني وبين جمهوري، كما يبدو مضمار الحلبة مثيراً للاهتمام، لذا فأنا متحمس للذهاب لهذا السباق."
ومن جهته قال، أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "سعيد بوصولي إلى منصة التتويج مرة أخرى في "ساو باولو" وأريد الحفاظ على هذا المستوى الإيجابي في السباق على أرض الفريق، وأنا متحمس جداً للسباق في اليابان، لقد ذهبت إلى هناك عدة مرات ضمن سباقات الكارتينج، وما شهدناه في مهرجان نيسمو والاستقبال الحماسي الذي نتلقاه من المشجعين يعد أمراً لا يقارن، لذا أتطلع إلى الانطلاق على المضمار. إنه ضغط إيجابي، حيث يقدم هذا النوع من الدعم، الطاقة الإضافية التي احتاجها للتركيز على خوض التحدي. نحتاج إلى إدارة ذلك بطريقة متوازنة، وألا نكون متحمسين للغاية أو متوترين. سيكون سباقاً كبيراً للفريق ولا أستطيع الانتظار للإنطلاق وتجربة هذه الأجواء!"
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