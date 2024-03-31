جامعات ومستشفيات تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

جامعات ومستشفيات تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل
التاريخ
3/31/2024 2:06:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدة جامعات ومستشفيات عن وظائف شاغرة في مجموعة من التخصصات التالية:
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