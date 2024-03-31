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استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في القاهرة اليوم

3/31/2024 2:06:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر أمني مصري لقناة "القاهرة الإخبارية"، استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القاهرة اليوم الأحد، بعد أيام على فشل التوصل لاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب تعنت الاحتلال.


وقالت قناة "12" العبرية الخاصة إن الوفد المفاوض، بمشاركة ممثلين عن وكالة الاستخبارات "الموساد" وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ووكالة الاستخبارات العسكرية "أمان" سيسافر الأحد، إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.


وبحسب القناة، فإن مصر طالبت تل أبيب بعرض مقترحات عبر الوفد تكون قادرة على تمريرها إلى حركة "حماس".


الثلاثاء الماضي، استدعت دولة الاحتلال مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة "وصلت إلى طريق مسدود" بسبب مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".


واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية "في إطار جهد أوسع لتأجيج الحرب خلال شهر رمضان".


في وقت سابق، أكدت قطر عبر متحدث وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري، أن "المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس ما زالت جارية على مستوى الفرق الفنية"، معلنا في مؤتمر صحفي الثلاثاء، استمرار الدوحة وشركائها في جهود الوساطة.


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