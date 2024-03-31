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فيديو - مقتل 7 وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا

3/31/2024 1:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.


وقالت قوات الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 30 أصيبوا، مشيرة إلى أن إصابات بعضهم بالغة وتم نقلهم إلى المستشفيات .


وقال سكان وعمال إنقاذ إن الانفجار وقع أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.


وأظهرت مشاهد بثها ناشطون ومنصات سورية مشاهد للحظات الأولية من موقع انفجار السيارة المفخخة عقب انفجارها في وسط السوق الرئيسي بمدينة إعزاز.


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