فيديو - مقتل 7 وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.
وقالت قوات الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 30 أصيبوا، مشيرة إلى أن إصابات بعضهم بالغة وتم نقلهم إلى المستشفيات .
وقال سكان وعمال إنقاذ إن الانفجار وقع أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وأظهرت مشاهد بثها ناشطون ومنصات سورية مشاهد للحظات الأولية من موقع انفجار السيارة المفخخة عقب انفجارها في وسط السوق الرئيسي بمدينة إعزاز.
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