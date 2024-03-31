إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
التاريخ
3/31/2024 1:09:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسبل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.
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