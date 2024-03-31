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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

3/31/2024 1:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسبل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

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