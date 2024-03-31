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تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من اليوم

3/31/2024 12:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (31/3/2024).


وقالت الإدارة، إن أوقات العمل من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00).


وبيّنت أنه تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، ومغادرة آخر باص سياحة، ومركبات خاصة عند الساعة (17:00) ومغادرة آخر باص vip، ودبلوماسيين عند الساعة (18:00) .


وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ لجميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (13:00)، أما يوم السبت يكون الجسر مغلقاً ولا حركة على الإطلاق.


ونوهت الإدارة إلى أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.


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