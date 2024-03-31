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الأرصاد تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

3/31/2024 12:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة وفق للأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


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