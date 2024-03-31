الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم منزلا بحثا عن مطلوبين
التاريخ
3/31/2024 12:07:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، وداهمت أحد المنازل فيه منزلا بحثا عن مطلوبين.
واقتحمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية بلدات أخرى في الضفة الغربية.
وتشهد مدن وبلدات الضفة منذ بدء العدوان على غزة حملات دهم واعتقالات واقتحامات متواصلة، وتزداد وتيرتها خلال الليل.
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