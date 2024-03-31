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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم منزلا بحثا عن مطلوبين

3/31/2024 12:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، وداهمت أحد المنازل فيه منزلا بحثا عن مطلوبين.


واقتحمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية بلدات أخرى في الضفة الغربية.
وتشهد مدن وبلدات الضفة منذ بدء العدوان على غزة حملات دهم واعتقالات واقتحامات متواصلة، وتزداد وتيرتها خلال الليل.


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