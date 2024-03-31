كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا خط أحمر وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها.
وأضافت "مجاهدونا خط أحمر، وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم".
وكانت الاشتباكات قد تجددت في مناطق عدة بمحافظة طولكرم بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت هذه الاشتباكات عقب محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان في المحافظة.
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