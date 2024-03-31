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كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا خط أحمر وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم

3/31/2024 12:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها.


وأضافت "مجاهدونا خط أحمر، وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم".


وكانت الاشتباكات قد تجددت في مناطق عدة بمحافظة طولكرم بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت هذه الاشتباكات عقب محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان في المحافظة.


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