مدير مستشفى كمال عدوان: نحن المستشفى الوحيد المتاح للحالات الحرجة
التاريخ
3/31/2024 12:07:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة إن هذا المستشفى هو الوحيد المتاح للحالات الحرجة.
وأضاف أن طواقم المستشفى تعمل تحت ظروف قاسية للغاية.
ووجه نداءا عاجلا إلى كل من هو قادر على التبرع بالدم بالتوجه للمستشفى.
MENAFN31032024000208011052ID1108040223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.