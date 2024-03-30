دوري (زين) لكرة القدم.. الكويت يفوز على النصر (3-0) والسالمية يتعادل مع العربي (1-1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) -- فاز نادي الكويت اليوم السبت على نظيره النصر بنتيجة (3-0) فيما تعادل السالمية مع العربي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الـ20 من مجموعة البطولة بدوري (زين) الكويتي لكرة القدم.
وعلى استاد (علي صباح السالم) حقق الكويت فوزا مهما على النصر بثلاثة اهداف إذ سجل اللاعب يوسف ناصر هدفين بالدقيقتين 20 و39 فيما سجل الهدف الثالث اللاعب ياسين العامري بالدقيقة 85.
ورفع الكويت رصيده الى 47 نقطة اعتلى بها صدارة الترتيب في حين بقي النصر على نقاطه الـ24 بالمركز الخامس.
وعلى (استاد ثامر) تعادل السالمية مع العربي ايجابيا بهدف لكل منهما ليخسر العربي صدارة الترتيب لصالح الكويت.
وسجل السالمية اولا عن طريق اللاعب سيبا بالدقيقة 29 فيما عادل العربي النتيجة عن طريق اللاعب حمزة خابا بالدقيقة 34 بركلة جزاء ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبذلك ورفع العربي رصيده الى 46 بالمركز الثاني فيما وصل السالمية الى النقطة 25 بالمركز الرابع.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز القادسية والكويت على الفحيحيل والنصر على التوالي فيما تعادل السالمية مع العربي. (النهاية)
س ع د / أ م ح
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