دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الشباب) بصعوبة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 3 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم السبت على نظيره (الشباب) ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري على ملعب (نادي الشباب) في الرياض.
وتمكن الشباب من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه مصعب الجوير في الدقيقة الثالثة قبل أن يعادل الهلال عن طريق مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 20.
وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 27 قبل أن يعزز زميله الصربي سيرغي سافيتش النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 57 ليبدو أن الهلال يحقق فوزا كبيرا.
الا أن الشباب نجح في تقليص النتيجة مرتين عن طريق حسين الصبياني الذي سسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64 والمغربي رومان سايس الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 ليأتي الفوز صعبا في النهاية.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 71 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز ال11. (النهاية)
ع ش / ر ج
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