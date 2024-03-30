الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (بالماس) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 3 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على (لاس بالماس) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البرازيلي رافينيا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة برشلونة.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند 37 نقطة في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (جيرونا) الثالث ضد (ريال بيتيس) ويستضيف المتصدر (ريال مدريد) فريق (أتلتيك بلباو) الرابع غدا الأحد فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافسات الجولة بزيارة (فياريال) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
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