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الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (بالماس) بهدف نظيف

3/30/2024 11:31:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 30 - 3 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على (لاس بالماس) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البرازيلي رافينيا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة برشلونة.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند 37 نقطة في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (جيرونا) الثالث ضد (ريال بيتيس) ويستضيف المتصدر (ريال مدريد) فريق (أتلتيك بلباو) الرابع غدا الأحد فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافسات الجولة بزيارة (فياريال) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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