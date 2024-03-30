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دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على (الطائي) بخماسية

3/30/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 3 (كونا) -- فاز فريق النصر اليوم السبت على ضيفه الطائي بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين على (ملعب الأول بارك) في الرياض حيث تقدم النصر في الشوط الأول عن طريق البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 20 قبل أن يعادل السورينامي فيرجيل ميسيديان النتيجة في الدقيقة 22.
لكن بعد ذلك كان كل شيء لصالح الصنر حيث تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 قبل أن يضيف النجم العالمي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 64 و67 و87.
وشهدت المباراة طرد لاعب الطائي ميسيديان في الدقيقة 37 بعد تدخله القوي على حارس النصر الكولومبي دافيد أوسبينا.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز ال16 بالترتيب. (النهاية)

ع ش / ر ج



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