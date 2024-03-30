دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على (الطائي) بخماسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 3 (كونا) -- فاز فريق النصر اليوم السبت على ضيفه الطائي بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين على (ملعب الأول بارك) في الرياض حيث تقدم النصر في الشوط الأول عن طريق البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 20 قبل أن يعادل السورينامي فيرجيل ميسيديان النتيجة في الدقيقة 22.
لكن بعد ذلك كان كل شيء لصالح الصنر حيث تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 قبل أن يضيف النجم العالمي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 64 و67 و87.
وشهدت المباراة طرد لاعب الطائي ميسيديان في الدقيقة 37 بعد تدخله القوي على حارس النصر الكولومبي دافيد أوسبينا.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز ال16 بالترتيب. (النهاية)
ع ش / ر ج
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