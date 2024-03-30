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الرئيس الجزائري يؤكد أنه حان الوقت لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

3/30/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت الى دفع الكيان الاسرائيلي المحتل للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي معتبرا أنه حان الوقت لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال تبون في تصريحات للتلفزيون العمومي "إن الكيان الصهيوني مطالب باحترام قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة" مؤكدا أن "مجلس الأمن مطالب بالتدخل من أجل فرض احترام قراراته والامتثال لها".
وأوضح أن "الوقت حان لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولو محتلة حيث أن هناك أملا حقيقيا لقيام دولة فلسطينية وسنواصل معركتنا داخل مجلس الأمن من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
وفي شأن آخر كشف تبون عن أنه "تقرر مواصلة عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف" مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق مع الرئيسين التونسي والليبي للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وهو ليس موجها ضد أي دولة والباب مفتوح أمام جيراننا".
أما بخصوص علاقات الجزائر مع مالي والتي شهدت فتورا في الأشهر القليلة الماضية عقب تبادل استدعاء السفراء بين البلدين أكد تبون أن "الجزائر ليست دولة استعمارية ولا استغلالية وكانت دوما تسعى إلى احترام الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته".
وأضاف "أن المسؤولين في مالي قرروا تغيير سياستهم الداخلية ونحن نحترم قراراتهم ونتمنى أن يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم بدون مساعدة الجزائر التي قررت الوقوف إلى جانب هذا البلد من خلال الاتفاق على تجسيد مشاريع اقتصادية كبيرة ومناطق حرة".
كما عاد الرئيس الجزائري إلى قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر القادم وقال إن ذلك يعود إلى "أسباب تقنية محضة ليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورتها".
وأكد تبون أن "شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية فمن المعلوم أنه في عام 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل عبد القادر بن صالح مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات غير أنه لم يكن في الإمكان إجراؤها حينها ليتم بعدها تأجيل هذه الآجال مرة أخرى". (النهاية)

م ر / ر ج



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