الرئيس الجزائري يؤكد أنه حان الوقت لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت الى دفع الكيان الاسرائيلي المحتل للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي معتبرا أنه حان الوقت لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال تبون في تصريحات للتلفزيون العمومي "إن الكيان الصهيوني مطالب باحترام قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة" مؤكدا أن "مجلس الأمن مطالب بالتدخل من أجل فرض احترام قراراته والامتثال لها".
وأوضح أن "الوقت حان لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولو محتلة حيث أن هناك أملا حقيقيا لقيام دولة فلسطينية وسنواصل معركتنا داخل مجلس الأمن من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
وفي شأن آخر كشف تبون عن أنه "تقرر مواصلة عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف" مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق مع الرئيسين التونسي والليبي للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وهو ليس موجها ضد أي دولة والباب مفتوح أمام جيراننا".
أما بخصوص علاقات الجزائر مع مالي والتي شهدت فتورا في الأشهر القليلة الماضية عقب تبادل استدعاء السفراء بين البلدين أكد تبون أن "الجزائر ليست دولة استعمارية ولا استغلالية وكانت دوما تسعى إلى احترام الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته".
وأضاف "أن المسؤولين في مالي قرروا تغيير سياستهم الداخلية ونحن نحترم قراراتهم ونتمنى أن يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم بدون مساعدة الجزائر التي قررت الوقوف إلى جانب هذا البلد من خلال الاتفاق على تجسيد مشاريع اقتصادية كبيرة ومناطق حرة".
كما عاد الرئيس الجزائري إلى قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر القادم وقال إن ذلك يعود إلى "أسباب تقنية محضة ليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورتها".
وأكد تبون أن "شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية فمن المعلوم أنه في عام 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل عبد القادر بن صالح مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات غير أنه لم يكن في الإمكان إجراؤها حينها ليتم بعدها تأجيل هذه الآجال مرة أخرى". (النهاية)
م ر / ر ج
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