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الدوري الايطالي: ميلان يعزز وصافته بالفوز على فيورنتينا وخسارة يوفنتوس

3/30/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 3 (كونا) -- عزز فريق ايه سي ميلان موقعه متفردا في وصافة ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين لهدف وخسارة ملاحقه يوفنتوس أمام لاتسيو بهدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من البطولة.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (أرتيميو فرانكي) بفلورنسا فاز (الروسونيري) الزائر على (الفيولا) في الشوط الثاني بهدفين سجلهما روبن لوفتوس-تشيك في الدقيقة 47 ورافائيل لياو في الدقيقة 53 مستعيدا الفوز بعدما أدرك صاحب الأرض التعادل مؤقتا بهدفه الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.
وفي وقت سابق من اليوم وعلى ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة سقط (البيانكونيري) الزائر أمام صاحب الأرض لاتسيو الذي اختطف الفوز بهدف قاتل سجله آدم ماروسيتش بعد 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليتخلف اليوفي أكثر عن ملاحقة ايه سي ميلان في مركز الوصافة.
وبهذه النتائج يتصدر انتر ميلانو الترتيب برصيد 76 نقطة في انتظار مباراة لقائه بعد غد مع ايمبولي يليه ايه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة أمام يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبولونيا بالمركز الرابع بواقع 54 نقطة في انتظار لقائه الاثنين مع ساليرنيتانا. (النهاية)

م ن / ر ج



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