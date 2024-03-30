الدوري الايطالي: ميلان يعزز وصافته بالفوز على فيورنتينا وخسارة يوفنتوس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 3 (كونا) -- عزز فريق ايه سي ميلان موقعه متفردا في وصافة ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين لهدف وخسارة ملاحقه يوفنتوس أمام لاتسيو بهدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من البطولة.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (أرتيميو فرانكي) بفلورنسا فاز (الروسونيري) الزائر على (الفيولا) في الشوط الثاني بهدفين سجلهما روبن لوفتوس-تشيك في الدقيقة 47 ورافائيل لياو في الدقيقة 53 مستعيدا الفوز بعدما أدرك صاحب الأرض التعادل مؤقتا بهدفه الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.
وفي وقت سابق من اليوم وعلى ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة سقط (البيانكونيري) الزائر أمام صاحب الأرض لاتسيو الذي اختطف الفوز بهدف قاتل سجله آدم ماروسيتش بعد 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليتخلف اليوفي أكثر عن ملاحقة ايه سي ميلان في مركز الوصافة.
وبهذه النتائج يتصدر انتر ميلانو الترتيب برصيد 76 نقطة في انتظار مباراة لقائه بعد غد مع ايمبولي يليه ايه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة أمام يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبولونيا بالمركز الرابع بواقع 54 نقطة في انتظار لقائه الاثنين مع ساليرنيتانا. (النهاية)
م ن / ر ج
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