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البنك المركزي اليمني يحذر من التعامل مع عملة معدنية مزورة أصدرتها ميليشيات الحوثي

3/30/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 30 – 3 (كونا) –- حذر البنك المركزي اليمني اليوم السبت كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة عن فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار نقدي معدني جديد من قبله.
وأكد البنك في بيان رفضه المطلق لهذا الصك المعدني من فئة 100 ريال عوضا عن العملة الورقية القانونية.
واعتبر هذا العمل تصعيدا خطيرا وغير قانوني ولا يأخذ بعين الإعتبار وبأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين مشددا على أن هذه العملة تعد "مزورة" كونها صادرة عن كيان غير قانوني.
وحمل البيان الميليشيات الحوثية تبعات هذا "التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
وأشار إلى احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وكان البنك المركزي الخاضع لميليشيات الحوثي في صنعاء قد أعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال وطرحها في الأسواق اعتبارا من 31 مارس لاستبدالها بالأوراق النقدية التالفة في ظل تحذيرات أطلقها اقتصاديون من أن تؤدي الطبعة النقدية إلى زيادة الانقسام المالي في البلاد خصوصا بعد حظر الحوثيين التعامل بالطبعة النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الأعوام الماضية. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN30032024000071011013ID1108040152

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