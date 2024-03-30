البنك المركزي اليمني يحذر من التعامل مع عملة معدنية مزورة أصدرتها ميليشيات الحوثي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 30 – 3 (كونا) –- حذر البنك المركزي اليمني اليوم السبت كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة عن فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار نقدي معدني جديد من قبله.
وأكد البنك في بيان رفضه المطلق لهذا الصك المعدني من فئة 100 ريال عوضا عن العملة الورقية القانونية.
واعتبر هذا العمل تصعيدا خطيرا وغير قانوني ولا يأخذ بعين الإعتبار وبأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين مشددا على أن هذه العملة تعد "مزورة" كونها صادرة عن كيان غير قانوني.
وحمل البيان الميليشيات الحوثية تبعات هذا "التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
وأشار إلى احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وكان البنك المركزي الخاضع لميليشيات الحوثي في صنعاء قد أعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال وطرحها في الأسواق اعتبارا من 31 مارس لاستبدالها بالأوراق النقدية التالفة في ظل تحذيرات أطلقها اقتصاديون من أن تؤدي الطبعة النقدية إلى زيادة الانقسام المالي في البلاد خصوصا بعد حظر الحوثيين التعامل بالطبعة النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الأعوام الماضية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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