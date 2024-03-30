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بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة: فوز التضامن والفحيحيل والفتاة

3/30/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 3 (كونا) -- فازت كل من أندية (التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) الكويتية اليوم السبت في ثاني مواجهاتها ببطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 والتي تستضيفها مدينة جدة حتى الثاني من أبريل المقبل فيما خسر نادي (سلوى الصباح) في اولى مواجهاته.
وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز (نادي الفتاة) الكويتي على نظيره (حمادة) الاردني بثلاثة اشواط لشوطين وفوز (الفحيحيل) الكويتي على (دربنديخان) العراقي بثلاثة اشواط نظيفة و(التضامن) الكويتي على (العربي) القطري بنفس النتيجة فيما خسر (سلوى الصباح) الكويتي امام (عالي) البحريني بنفس النتيجة ايضا.
وبهذه النتائج يتأهل كل من (التضامن) و(الفحيحيل) الى منافسات ربع النهائي في البطولة لفئة الرجال في حين يتبقى ل(الفتاة) و(سلوى) مواجهة اخيرة بمنافسات دور المجموعات لفئة السيدات.
وقال لاعب نادي (التضامن) عبدالرحمن السويلم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفريق لم يحالفه الحظ في تصدر المجموعة لكنه سيقدم أفضل مستوى ممكن في المباريات القادمة.
وأعرب السويلم عن أمله في المضي قدما بالمنافسات مضيفا ان كافة الفرص متاحة في الذهاب بعيدا بالبطولة.
من جهته قال لاعب (الفحيحيل) سالم الحسن في تصريح مماثل ان البطولة الحالية تشهد مستويات قوية وتضم فئة عالية من المحترفين ومستويات الفرق فيها متقاربة.
واعرب الحسن عن امله في تحقيق أفضل نتيجة بالبطولة متوجها بالشكر للجهازين الفني والاداري للنادي على جهودهم ودعمهم للفريق.
بدورها قالت لاعبة نادي (الفتاة) منوة الشمري إن الفريق ضمن التأهل للدور المقبل بعد الفوز في مواجهة اليوم معربة عن املها في استمرار تحقيق أفضل النتائج في البطولة والفوز بمراكز متقدمة.
واشارت الشمري الى بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة التي حقق فيها النادي المركز السادس واختتمت في الاول من أمس الخميس معتبرة انها كانت دافعا لتحقيق نتيجة افضل في البطولة الحالية.
ومن المقرر ان يلعب غدا في منافسات ربع النهائي لفئة الرجال كل من (التضامن) الكويتي أمام (الإتحاد) السعودي و(الفحيحيل) الكويتي أمام (قطر) القطري.
كما يعلب (البحرين) البحريني أمام (السد) القطري و(سار) البحريني أمام (الأهلي) السعودي.
ومن المقرر ايضا ان يلعب غدا في منافسات المجموعات للسيدات كل من (الفتاة) الكويتي أمام (الصناعات الحربية) العراقي و(سلوى) الكويتي أمام (المرأة) القطري و(حمادة) الأردني أمام (الرائد) السعودي.
وانطلقت أمس الجمعة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمدينة جدة وتستمر حتى الثاني من أبريل المقبل بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا حيث تعد هذه أول استضافة سعودية في تاريخ اتحاد اللعبة.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و (السد) و(قطر) من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات تشارك 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة الى جانب (الاهلي) السعودي و(العربي) القطري.
كما يلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الاولى الى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية الى جانب (حمادة) الاردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي.
ويضم نادي (التضامن) الكويتي اللاعبين مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح فيما يضم نادي (الفحيحيل) مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
وعند السيدات يضم نادي (الفتاة) اللاعبات منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم نادي (سلوى الصباح) كلا من جنى عبدالله وضحى خالد وجنى خالد وريان اسامه وجنى اسامة. (النهاية)

ف ن / ر ج



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