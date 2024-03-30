بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة: فوز التضامن والفحيحيل والفتاة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 3 (كونا) -- فازت كل من أندية (التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) الكويتية اليوم السبت في ثاني مواجهاتها ببطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 والتي تستضيفها مدينة جدة حتى الثاني من أبريل المقبل فيما خسر نادي (سلوى الصباح) في اولى مواجهاته.
وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز (نادي الفتاة) الكويتي على نظيره (حمادة) الاردني بثلاثة اشواط لشوطين وفوز (الفحيحيل) الكويتي على (دربنديخان) العراقي بثلاثة اشواط نظيفة و(التضامن) الكويتي على (العربي) القطري بنفس النتيجة فيما خسر (سلوى الصباح) الكويتي امام (عالي) البحريني بنفس النتيجة ايضا.
وبهذه النتائج يتأهل كل من (التضامن) و(الفحيحيل) الى منافسات ربع النهائي في البطولة لفئة الرجال في حين يتبقى ل(الفتاة) و(سلوى) مواجهة اخيرة بمنافسات دور المجموعات لفئة السيدات.
وقال لاعب نادي (التضامن) عبدالرحمن السويلم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفريق لم يحالفه الحظ في تصدر المجموعة لكنه سيقدم أفضل مستوى ممكن في المباريات القادمة.
وأعرب السويلم عن أمله في المضي قدما بالمنافسات مضيفا ان كافة الفرص متاحة في الذهاب بعيدا بالبطولة.
من جهته قال لاعب (الفحيحيل) سالم الحسن في تصريح مماثل ان البطولة الحالية تشهد مستويات قوية وتضم فئة عالية من المحترفين ومستويات الفرق فيها متقاربة.
واعرب الحسن عن امله في تحقيق أفضل نتيجة بالبطولة متوجها بالشكر للجهازين الفني والاداري للنادي على جهودهم ودعمهم للفريق.
بدورها قالت لاعبة نادي (الفتاة) منوة الشمري إن الفريق ضمن التأهل للدور المقبل بعد الفوز في مواجهة اليوم معربة عن املها في استمرار تحقيق أفضل النتائج في البطولة والفوز بمراكز متقدمة.
واشارت الشمري الى بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة التي حقق فيها النادي المركز السادس واختتمت في الاول من أمس الخميس معتبرة انها كانت دافعا لتحقيق نتيجة افضل في البطولة الحالية.
ومن المقرر ان يلعب غدا في منافسات ربع النهائي لفئة الرجال كل من (التضامن) الكويتي أمام (الإتحاد) السعودي و(الفحيحيل) الكويتي أمام (قطر) القطري.
كما يعلب (البحرين) البحريني أمام (السد) القطري و(سار) البحريني أمام (الأهلي) السعودي.
ومن المقرر ايضا ان يلعب غدا في منافسات المجموعات للسيدات كل من (الفتاة) الكويتي أمام (الصناعات الحربية) العراقي و(سلوى) الكويتي أمام (المرأة) القطري و(حمادة) الأردني أمام (الرائد) السعودي.
وانطلقت أمس الجمعة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمدينة جدة وتستمر حتى الثاني من أبريل المقبل بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا حيث تعد هذه أول استضافة سعودية في تاريخ اتحاد اللعبة.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و (السد) و(قطر) من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات تشارك 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة الى جانب (الاهلي) السعودي و(العربي) القطري.
كما يلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الاولى الى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية الى جانب (حمادة) الاردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي.
ويضم نادي (التضامن) الكويتي اللاعبين مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح فيما يضم نادي (الفحيحيل) مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
وعند السيدات يضم نادي (الفتاة) اللاعبات منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم نادي (سلوى الصباح) كلا من جنى عبدالله وضحى خالد وجنى خالد وريان اسامه وجنى اسامة. (النهاية)
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